وزير التعليم يتابع سير امتحانات الثانوية من داخل غرفة عمليات الصالحية

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية، سير امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 / 2023 الدور الأول.





تواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، واطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، وتواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكيد على انتظام سير الامتحانات بالتزامن مع توقيت انطلاقها اليوم، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.

وتابع الوزير والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، سير امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، للتأكد من حسن سير وانتظام الامتحانات، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، وتأدية طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الإنجليزية)، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى (ورقة أولى).

وأكد الوزير حرصه على متابعة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة بمختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط، والتأكد من تنفيذ جميع الإجراءات والقواعد المنظمة للامتحانات.

ووجه الوزير مديريات التربية والتعليم، بالتأكيد على رؤساء اللجان بمراجعة الكاميرات داخل اللجان قبل البدء وبعد الانتهاء من الامتحان، ومراعاة توزيع الأسئلة فى الوقت المحدد مع بداية توقيت الامتحان، وعدم تأخير توزيع ورقة الأسئلة، وتطبيق التفتيش بكل حزم، وعدم التساهل فى مواعيد دخول الطلاب اللجان ودخولهم فى الوقت المحدد.

كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من استراحات المعلمين الملاحظين المشاركين فى امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد عبد الرازق الابتدائية التابعة لإدارة الصالحية الجديدة التعليمية والاطمئنان على مستوى التجهيز بها وتوفير وسائل الراحة للمعلمين.

الجدير بالذكر أن عدد طلاب الثانوية العامة الذين يؤدون الامتحان هذا العام بمحافظة الشرقية يبلغ 53 ألفا و150 طالبا وطالبة، من خلال عدد 158 لجنة، موزعة على 20 إدارة تعليمية.