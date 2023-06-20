سكرتير المجمع المقدس يرسم شمامسة  لكنيسة رئيس الملائكة بالمعادى

جدة - نرمين السيد - وعقب صلاة الصلح أدى صلوات رسامة 7 من أبناء الكنيسة شمامسة فى رتبة (مرتل)، و6 آخرين فى رتبة (قارئ) للخدمة بالكنيسة ذاتها. وشجع الفتيات اللاتى حفظن ألحان ومردات القداس فى فصول تعليم الألحان بالكنيسة.

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