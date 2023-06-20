وقال حجازى، إنه من خلال متابعته الميدانية للامتحانات تبين له بعض الملاحظات التى يجب توضيحها من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب.
وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية، سير امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 / 2023 الدور الأول.
وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، واطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، وتواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكيد على انتظام سير الامتحانات بالتزامن مع توقيت انطلاقها اليوم، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توجيهات وزير التعليم لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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