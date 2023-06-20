توجيهات وزير التعليم لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اجتماعا مع مديرى المديريات التعليمية ورؤساء لجان سير امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات، لتقييم الوضع خلال الامتحانات السابقة واستعراض الاستعدادات للامتحانات المقبلة.





وقال حجازى، إنه من خلال متابعته الميدانية للامتحانات تبين له بعض الملاحظات التى يجب توضيحها من أجل الحفاظ على مصلحة الطلاب.

وتابع الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، من داخل غرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية بمحافظة الشرقية، سير امتحانات الثانوية العامة للعام 2022 / 2023 الدور الأول.

وتواصل الوزير مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، واطمأن على سير العملية الامتحانية بمختلف المحافظات، وتواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للتأكيد على انتظام سير الامتحانات بالتزامن مع توقيت انطلاقها اليوم، كما اطمأن الوزير على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية فى جميع المحافظات.