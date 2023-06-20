«الزراعة» تعلن حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير، حالة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتشديد عمليات الرقابة على الأسواق ومنافذ وشوادر بيع اللحوم والأضاحى الحية، فضلا عن ضخ المزيد من المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة فى منافذها الثابتة والمتنقلة.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع عدد من قيادات الوزارة ومركز البحوث الزراعية، لبحث الاستعدادات وخطة العمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ووجه القصير، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لحماية الأراضى، بإلغاء الإجازات والراحات، والمرور الدائم لمشرفى الأحواض، لرصد أى حالات للتعدى على الأراضى الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها على الفور، مشددا على التواصل الدائم والمستمر بين غرف العمليات بالمحافظات المختلفة، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والتنسيق مع أجهزة الشرطة فى الإزالة الفورية لأى حالة تعد أو أعمال تشوين مواد البناء وفى المهد.

وشدد الوزير على استمرار غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة فى تلقى الشكاوى من المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة على مدار الساعة، والإجابة على كل الاستفسارات والتساؤلات لدى المواطنين، والتفاعل مع شكواهم.

وشملت تكليفات وتوجيهات وزير الزراعة، متابعة المحاصيل الشتوية مثل الأرز والقطن والذرة وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك متابعة استلام تقاوى الإكثار بمحطات الإنتاج والغربلة الـ 14 على مستوى الجمهورية.

وشدد القصير على تكثيف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالتنسيق مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حملاتها للرقابة على أسواق ومنافذ بيع وتداول اللحوم، وشوادر بيع الأضاحى الحية، للتأكد من سلامة المعروض، ورصد أى تجاوزات أو مخالفات تضر بصحة المواطنين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ بكل المجازر على مستوى الجمهورية، ودعمها بالأطباء البيطريين، لاستمرار ذبح الأضاحى للمواطنين بالمجان طوال أيام العيد، للحد من الذبح فى الشوارع حفاظا على البيئة من التلوث.

وأكد أن معامل تحليل متبقيات المبيدات وصحة الحيوان ومكافحة العفن البنى فى البطاطس تعمل خلال إجازة العيد على مدار الساعة؛ لفحص السلع والأغذية للسوق المحلى والتصدير وقضاء مصالح المواطنين والمزارعين والمصدرين، وكذلك استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمنافذ ومحطات التعبئة لتسهيل إجراءات التصدير وفحص واردات البلاد من السلع الاستراتيجية.

وشدد أيضا على مسؤولى الحدائق العامة التابعة للوزارة (الحيوان والأرومان والأسماك) بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لاستقبال المواطنين، وتوفير كل سبل الراحة لهم ووسائل الترفيه من أجل الاستمتاع بقضاء إجازة العيد، لافتا إلى أن حديقتى الحيوان بالإسكندرية والفيوم، تستقبلان لأول مرة الزائرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد تطويرهما.

وتستقبل وزارة الزراعة شكاوى المواطنين على الخط الساخن 15500.