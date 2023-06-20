التعليم: رصد 3 حالات غش إلكترونى فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية

جدة - نرمين السيد - أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم، امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2022/2023، فى مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالى 761055 ألف طالب وطالبة.





وأدى 1982 طالبا اللغة الإنجليزية، و581525 طالبا اللغة الفرنسية، و121997 طالبا اللغة الألمانية، و49282 طالبا اللغة الإيطالية، و6182 طالبا اللغة الإسبانية، و87 طالبًا اللغة الصينية، أمام 2097 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

كما أدى 1824 طالبا وطالبة من مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات "اللغة الإنجليزية"، بينما أدى 255 طالب وطالبة من طلاب مدارس المكفوفين امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى "الورقة الأولى".

وحرص الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، خلال زيارته لمحافظة الشرقية، على متابعة امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول) من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بغرفة عمليات إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التسرب التعليمى ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديرى المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلى وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وسارت أجواء الامتحان، بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية، حيث قامت غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما قام فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ومن خلال متابعة غرفة العمليات المركزية لسير الامتحانات بجميع المحافظات، تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكترونى من رصد 3 حالات غش إلكترونى، بمحافظات (الدقهلية، وقنا، والجيزة)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكترونى باستخدام الهاتف المحمول، وقد تم التحفظ على أجهزة الهواتف المحمولة المستخدمة، وعمل محاضر إثبات حالة بالوقائع المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الطلاب الذين تم ضبطهم، وتطبيق القرار الوزارى رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وتجدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تشديدها على عدم استخدام الطلاب أى من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدى لأى محاولات غش، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات تحدث بالامتحانات.

والجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية "الدور الأول" يؤدون يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 الامتحان فى مادة الكيمياء لشعبتى العلوم والرياضة، ومادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، ويؤدى طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM مقاييس المفاهيم الكيمياء، بينما يؤدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية غدا الأربعاء الموافق 21/6/2023.