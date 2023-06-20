كاف يحدد 30 يونيو موعدا لإرسال الأندية المشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يونيو 2023 02:25 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأفريقي " كاف " أرسل خطاب للاتحادات الكروية، عن الموعد النهائي لتقديم أسماء الأندية المشاركة في مسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية في الموسم المقبل.

وذكر موقع " البطولة " المغربي أن الـ"كاف" حدد يوم 30 يونيو الجارى، كآخر موعد لرد الاتحادات الكروية بشأن تحديد للأندية التي ستدخل غمار المنافسة في البطولات الإفريقية.

وأضاف أن المغرب سيكون ممثلا بكل من الوداد الرياضي والجيش الملكي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والفتح الرياضي في كأس الكونفدرالية، في انتظار تحديد ممثل المملكة الثاني في هذه البطولة.

ويتصدر نادي بيراميدز جدول مسابقة الدوري المصري بشكل مؤقت برصيد64 نقطة ويأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 62 نقطة ويتبقى له 10 مواجهات تم تأجيل 7 مباريات بسبب خوض الفريق لمنافسات دوري ابطال افريقيا التي نجح في تحقيق لقبها على حساب الوداد المغربي في الأسبوع الماضي

وتنص لائحة الدوري المصري على تحديد المتأهلين للبطولات القارية طبقا لجدول الدور الأول في حال طلب الاتحاد الإفريقي أسماء الأندية المشاركين قبل إنهاء الدوري.