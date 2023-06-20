البيئة تعلن البدء فى مشروع «الغردقة خضراء»

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية فى أولى ورش العمل التشاورية فى الغردقة حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية فى البحر الأحمر بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، والصندوق العالمى للشعاب المرجانية.

وشهدت الورشة حضور عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، وأليساندرو فراكاسيتيا، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر؛ وليزلى ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ إلى جانب ممثلى المنظمات غير الحكومية وشركاء من القطاع الخاص والمجتمعات المحلية من مرسى علم، ومشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى بكلمة مسجلة، لمناقشة الجهود المشتركة فى الحفاظ على الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر فى مصر.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية، لتأتى ورشة العمل التشاورية حول مبادرة البحر الأحمر للشعاب المرجانية لتستكمل رحلة مصر التى عرضتها على العالم فى مؤتمر المناخ COP27، والتى لم تفرق خلالها بين التحديات العالمية المختلفة، فخرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على وضع التنوع البيولوجى فى قلب المؤتمر؛ ليكون خطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 من أجل مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق التزامنا العالمى بإخراج الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020 للنور.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر بدأت رحلتها منذ سنوات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطنى، بالنظر إلى أفضل الطرق لإدارة المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية كجزء من الحماية وصون الموارد، مشيرة إلى الحملة الأخيرة التى أطلقتها وزارة البيئة "حوار القبائل" تحت عنوان "حكاوى من ناسها" لإظهار كيف يمكن أن يحقق إشراك المجتمعات المحلية فارقا كبيرا، وتأثير الطبيعة على حياتهم وخبراتهم وثقافاتهم، وقدراتهم فى التعامل مع الطبيعة لاحتكاكتهم المباشر بها، لتكون هذه الحملة مثالا لكيفية تعامل وزارة للبيئة مع الشركاء المختلفين، واشراك القطاع الخاص من خلال منح حق الانتفاع لتنفيذ أنشطة فى المحميات الطبيعية، مثل مشروعات رواد الأعمال والشباب فى محميات الفيوم ورأس محمد وأيضا وادى الجمال، موضحة أن الدعم المقدم من مشروع مبادرة البحر الأحمر سيساعد فى زيادة التمويل ويسمح بمزيد من إشراك القطاع الخاص فى مجال الصون والتنوع البيولوجى وإدارة المحميات الطبيعية.

كما أشارت وزيرة البيئة إلى الدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدنى فى تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مسترشدة بالشراكة البناءة مع جمعية هيبكا فى البحر الأحمر، لتكون مع وزارة البيئة يد بيد، وتدير أحد المواقع وهى صمداى، وهذه قصة ملهمة تتكرر فى محافظات مختلفة، مثل مشروع حماية الطيور المهاجرة الذى يدار بالشراكة مع منظمات المجتمع المدنى.

وأكدت أهمية هذه الورشة التشاورية فى الوصول إلى إجراءات حقيقية للمضى قدما فى المبادرة، مشيرة إلى 3 نقاط هامة يضعها المشاركين فى ورشة العمل نصب أعينهم العمل عليها، وهى البناء على ما تم من جهود سابقة مع الشركاء، ومنها دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمنطقة جنوب البحر الأحمر، التى نفذت على مدار عام ونصف، والبناء على ما جهود إشراك القطاع الخاص لاوصول لآليات التمويل مبتكر والمختلط، من خلال النظر إلى التحديات التى تواجه القطاع الخاص ورفع الوعى بقصص النجاح حول العالم فى مشروعات الصون.

وشددت على أهمية وضع العلم فى قلب العملية التشاورية للمبادرة؛ جنبا إلى جنب مع وضع سياسات وخلق فرص عمل تحقق أفضل طرق صون للموارد الطبيعية تسمح بفرص عمل أكثر تحافظ على كنوزنا الطبيعية، وأفضل طرق المضى قدما فى عمليات التخطيط بالتعاون بين كافة الشركاء وخاصة المجتمعات المحلية وقطاع السياحة المحليات، لافتة أيضا إلى ضرورة مناقشة الشعاب المرجانية والتنوع البيولوجى من منظور الاستدامة البيئية وجودة الهواء وإدارة المخلفات.

وأعلنت وزيرة البيئة بدء العمل على مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع مرفق البيئة العالمى، من خلال بدء عملية تقييم السياسات الحالية والإجراءات التنظيمية، لتكون تكرار لقصة نجاحنا فى تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء.

وقالت وزيرة البيئة للشركاء "يمكنكم الاعتماد دائما على وزارة البيئة وفريقها من سيدات ورجال المحميات الطبيعية، وجمعية هيبكا كشريك مهم من المجتمع المدنى للمضى قدما بهذا المشروع"، ودعتهم لمشاهدة فيديو عن حملة حوار القبائل.

وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مرحلة الإعداد والتصميم للبرنامج والقيام بتطوير فهم مشترك لأهداف المشروع مع أصحاب المصلحة وتأمين دعمهم للمشروع ومناقشة وتأكيد النطاق الجغرافى للبرنامج والمخرجات والنتائج المقترحة وشرح ومناقشة المشاورات المقبلة وعمليات جمع البيانات حول النظام البيئى والشعاب المرجانية وخط الساحل فى مصر ودراسة الحالة البيئية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والعوامل المؤثرة والأسباب التى أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية والفرص والتحديات.

كما ناقش المشاركون فى الورشة أهمية الاستثمارات الخضراء، وخاصة تعزيز المنح الصغيرة والتمويل المختلط، الذى يقدم دعم واسع بدءا من أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة، حتى مرافق معالجة مياه الصرف الصحى الأكبر وموارد الطاقة المتجددة.