«مصر للطيران» تكرم موظفا لأمانته

جدة - نرمين السيد - وجه الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، الشكر والتقدير إلى محمد نوح الموظف بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، لأمانته باسترداد مبلغ مالى قدره 785 ألف جنيه بعد أن تم تحويله إلى حسابه البنكى الشخصى بالخطأ.





جاء ذلك فى إطار الاهتمام بالعنصر البشرى وتقديره على التزامه بالقيم الإيجابية ومعايير السلوك الوظيفى داخل منظومة العمل. وأكد وزير الطيران أن ما فعله العامل من سلوك إيجابى يدل على أمانته العالية وأخلاقه الرفيعة لسرعة تواصله مع إدارة البنك من أجل الوصول إلى صاحب المبلغ وإعادته له، معربا عن امتنانه واعتزازه بهذه الرموز المضيئة التى تؤكد أن قطاع الطيران المدنى يحظى بالكثير من النماذج المشرفة لحرصها على تأدية عملها بحب وإخلاص، متمنيا للعامل دوام التوفيق والنجاح. وكرم المهندس إبراهيم فوزى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية الموظف على تصرفه الأمين، وسلمه شهادة تقدير ومنحه مكافأة مالية تقديرا لأمانته، ولما قام به من عمل مشرف يجعله قدوة للجميع ونموذجا للقيم النبيلة والأخلاق الرفيعة.

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