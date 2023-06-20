عاجل.. السيسى يلتقى عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وهى شركات "بيرتون"، و"مينيرالى اندستريالى"، وشركة BSM، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد الشاذلى، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء أركان حرب عبد السلام شفيق رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، و"شريف الغريب" رئيس شركة "الشريف براند جروب"، بالإضافة إلى السفير "ميكيلى كوارونى" سفير إيطاليا بالقاهرة.





وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، بأن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية؛ لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية فى مصر، فى ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعى بين مصر وإيطاليا فى مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة، الذى شهد افتتاحه الرئيس فى مايو الماضى. وخلال اللقاء؛ أعرب مسؤولو الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين إلى ما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرصٍ للدولة على تحقيق طفرة حقيقية فى هذا المجال، ومؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر فى مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما فى ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا استفادةً من المناخ الاستثمارى الجاذب فى قطاع التعدين فى مصر. وذكر المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد تقدير مصر لعلاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا، والحرص على تطويرها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى، مشيراً فى هذا الصدد إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى فى قطاع التعدين، والصناعة التحويلية، بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات المصرية فى هذه الصناعات الأكثر تطوراً، على النحو الذى يتيح آفاقاً واسعة أمام الاقتصاد الوطنى لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.

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