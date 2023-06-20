وصول أول أفواج الحج السياحى البرى إلى المدينة المنورة

جدة - نرمين السيد - استقبلت لجنة البعثة المصرية التابعة لوزارة السياحة والآثار المتواجدة بالمدينة المنورة أول أفواج الحج السياحى البرى، حيث تم استقبالهم والحفاوة بهم والاطمئنان على أحوالهم بمركز الترحيب بالمدينة.





وقالت سامية سامى، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، رئيس مكتب شؤون الحج السياحى المصرى، إنه تم دفع لجان الوزارة بجميع الموانئ البحرية والبرية بكل من مصر والأردن والسعودية بفترة كافية قبل وصول حجاج السياحة المصريين بهدف تهيئة الأجواء الملائمة وتذليل كل العقبات تمهيداً لاستقبالهم والمتابعة المستمرة لهم والاطمئنان عليهم من خلال خط سير رحلة الحج البرى بدءاً من ميناء نوبيع البحرى مروراً بكل من منافذ موانئ كل من العقبة الأردنى وحالة عمار البرى وصولاً بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وشهد هذا العام عودة تنظيم رحلات الحج البرى بعد توقفه منذ عام 2019 بسبب أزمة فيروس كورونا، وقد تم تخصيص 4 آلاف تأشيرة للحجاج البرى بما يعادل 25% من إجمالى تأشيرات الحج السياحى المصرى.

وتقوم اللجان الفرعية المنبثقة عن البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار بتكثيف المرور اليومى على كل مقرات إقامة حجاج بيت الله الحرام بمكة والمدينة المنورة بالسعودية، حيث وجه أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بضرورة التواجد والمتابعة على مدار الساعة والمرور على كافة المقرات والاطمئنان على الحجاج، وكذا استقبال كل الشكاوى وحالات التائهين بالمقرات الرسمية للبعثة أو عن طريق وسائل الاتصال المختلفة التى توفرها وزارة السياحة والآثار فى كل من مصر والمملكة العربية السعودية، بعد تزايد وصول حجاج السياحة المصريين حيث وصل عدد حجاج السياحة الذين وصلوا للأراضى المقدسة ما يزيد على 10 آلاف حاج حتى الآن.