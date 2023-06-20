«التنظيم والإدارة» يتيح الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة الأئمة

جدة - نرمين السيد - أتاح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الثلاثاء، الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل وظائف أئمة وخطباء ومدرسين بوزارة الأوقاف لعام 2023.





جاء ذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية (https://jobs.caoa.gov.eg). وذكر الجهاز فى بيان، اليوم أنه من المقرر أن تجرى الامتحانات بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز فى الفترة من 4 إلى 13 يوليو المقبل. جدير بالذكر أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعلن عن مسابقة شغل ألف وظيفة إمام ومدرس وخطيب بوزارة الأوقاف خلال شهر يناير الماضى، وتعد المسابقة الحالية هى المرحلة الثانية بعد الأولى التى أجراها العام الماضى، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تلبية حاجة وزارة الأوقاف من الموارد البشرية، وتوجيه الجهاز بإجراء مسابقة لشغل وظائف 3 آلاف إمام و3 آلاف عامل بالوزارة، على أن تجرى على 3 أعوام مالية.

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