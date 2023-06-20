احتفالا بـ30 يونيو.. الداخلية تطلق فعالية 30 ـ 6 ضمن «كلنا واحد»

جدة - نرمين السيد - تطلق وزارة الداخلية فعالية يوم 30/6/2023 بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" والتى سبق إطلاقها وتستمر لمدة شهرين إضافيا، بالتنسيق مع عدد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة احتفالاً بتلك المناسبة.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين، واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين. وتم التنسيق حتى الآن مع 54 مولا تجاريا، و27 سلسلة محل حلويات بإجمالى 313 فرعا - 71 سلسلة مطعم وكافيه بإجمالى 581 فرعا - 26 سلسلة محل ملابس بإجمالى 562 فرعا، وذلك بإجمالى 1456 فرعا، للمشاركة فى الفعالية من خلال عرض وبيع منتجاتها بخصومات خصوصا خلال الفعالية. وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو. هذا إلى جانب استمرار فعاليات المرحلة الـ 23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والتى تم زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى (1348) فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد (1026) منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

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