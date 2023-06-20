وزير التعليم يستقبل محافظ جنوب سيناء لبحث تطوير المنظومة بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - وفى مستهل الاجتماع، رحب الوزير بالمحافظ، مثمنا جهوده فى تطوير العملية التعليمية والاهتمام بالمؤسسات التعليمية بالمحافظة.
وبحسب بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، أكد خالد فودة، على وجود العديد من المشروعات القومية للتعليم العام التى تم تنفيذها بسيناء لاستكمال التنمية الشاملة.
وخلال اللقاء، بحث الدكتور رضا حجازى مع خالد فودة، خطة الانتهاء من عملية الإحلال الجزئى لمدرسة الفيروز الرسمية للغات بشرم الشيخ، قبل بداية العام الدراسى الجديد 2024/2023.
كما تم الموافقة على إدراج مدرسة طابا هايتس الرسمية لغات ضمن قائمة المدارس المستهدفة بخطة تطوير البنية الرياضية لها مرة أخرى وإدخالها فى مشروع مدارس مصر المتميزة، وتم أيضا التوافق حول استكمال الإجراءات اللازمة لعمليتى الطرح والترسية لإنشاء مدرسة النيل الدولية بشرم الشيخ.
كما تم خلال الاجتماع بحث صيانة استراحات (النموذج المجمع) بمدينتى طور سيناء ورأس سدر ضمن خطة صندوق دعم وتمويل وتشييد وإدارة المشروعات التعليمية للعام المالى 2024/2023.
وتم أيضا بحث دراسة زيادة عدد الفصول فى المدارس القائمة بمدارس الوديان بمحافظة جنوب سيناء لمكافحة التسرب التعليمى للفتيات.
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