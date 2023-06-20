وزير الإسكان يتفقد عددا من مشروعات مدينة العلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، ومسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المشروعات المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، عقب تفقده للأبراج الشاطئية، حيث زار مشروعات المدينة التراثية والداون تاون والحى اللاتينى.





وتجول الدكتور عاصم الجزار ومرافقوه بمشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل "البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات"، وجار الانتهاء من أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.

كما تفقد الوزير أعمال الواجهات، وتنسيق الموقع العام بمشروع الداون تاون، والذى يضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، وتم تسليم عدد من الوحدات لحاجزيها، ويجرى تنفيذ 24 عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات الداون تاون، بها 896 وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة إنجازها 67 %.

وتابع وزير الإسكان أيضا أعمال التشطيبات بمشروع الحى اللاتينى والمُقام على مساحة 404 أفدنة، ويتكون من 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بإجمالى 12181 وحدة سكنية، وكذا الأعمال الجارى تنفيذها بمشروع الكمبوند السكنى الترفيهى التجارى الإدارى "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالى 618 فيلا، و552 شاليه، و364 عمارة، بإجمالى 8691 وحدة.