طلاب الثانوية الأزهرية يؤدون الامتحانات بمواد الفلسفة والمنطق والأدب

وقامت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان، وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعى الامتحان التى أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة وَفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.
ونعى فضيلة الشيخ أيمن عبدالغنى، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الطالب هيثم مدحت على محمد، بلجنة بنين برية لاصيفر، بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، حيث وافته المنية أمس بالمستشفى، وذلك نتيجة تعرضه لحادث مرورى، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية التقارير من جميع المحافظات، والتى بدورها أفادت أنه تم إسعاف طالبتين بلجنة فتيات بلبيس بمنطقة الشرقية الأزهرية، بامتحان الفلسفة بعد تعرضهما لحالة إغماء، وتم إسعافهما باللجنة لحين أداء الامتحان، وتم نقلهما إلى المستشفى بعد انتهاء الامتحان، كما تم إسعاف طالب بلجنة التحرير بمنطقة الجيزة الأزهرية، بامتحان الفلسفة وتم استدعاء الإسعاف على الفور، وتم نقله إلى المستشفى وجارٍ الاطمئنان عليه.
جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمى والأدبى 141509 طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبى 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، ومن القسم العلمى من البنين 27435، والفتيات 23303 بإجمالى 50738، موزعين على 588 لجنة على مستوى الجمهورية، ويبلغ أعداد الطلاب المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية بدولة فلسطين بقسميها العلمى والأدبى 430 طالب وطالبة، مقسمين على (31) لجنة، بينما يبلغ أعداد الطلاب المتقدمين لشهادة البعوث الإسلامية (770) طالب وطالبة، 535 بنين و235 فتيات، مقسمين على (47) لجنة.
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