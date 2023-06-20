عبدالغفار يتابع خطة التأمين الطبى للمدن الساحلية بالتزامن مع دخول الصيف

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جاء ذلك خلال جولة الوزير التفقدية، اليوم الثلاثاء، لمنطقة الساحل الشمالى بمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى للمدن الساحلية بالتزامن مع فصل الصيف وزيادة أعداد المصطافين المترددين عليها.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطواريء، وصالة انتظار المرضى، والعيادات التى تضم عيادات " النساء، الأسنان، الرمد، الأنف والأذن والحنجرة"، للإطمئنان على جاهزيتها وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة.
وأضاف " عبدالغفار" أن الوزير راجع عدد الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى، للتأكد من القدرة على تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمترددين، مؤكدًا التنسيق المستمر مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة التأمين الطبى على أكمل وجه.
ولفت "عبدالغفار" إلى تفقد الوزير وحدة إسعاف مارينا التابعة للمستشفى، للتأكد من جاهزية وصيانة سيارات الاسعاف، موجهاً بتطوير وتوسيع تمركز الإسعاف وزيادة عدد سيارات الإسعاف المجهزة، للتوسع فى تقديم الخدمات الإسعافية، فضلًا عن توفير خط سير بديل لدخول الاسعاف للمستشفى منعاً للتكدس.
وأشار "عبدالغفار" إلى توجيه الوزير بإنشاء عيادة بقرب اماكن تجمع المصطافين تضم طبيب ومسعف لتوفير الخدمات الطبية اللازمة، مؤكدًا على التنسيق التام مع جميع مستشفيات الإحالة بالمحافظة.
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