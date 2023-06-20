في أكبر ملتقى سياسي.. الأحزاب المصرية تناقش حصاد عام وتضع رؤية للعام المقبل (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يونيو 2023 06:30 مساءً - يجتمع عدد كبير من الأحزاب، في أكبر ملتقى سياسي، بمشاركة حزب مستقبل وطن وحزل الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن، وحزب مصر الحديثة، بجانب تحالف الأحزاب السياسية، الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب، وايضا حزب المؤتمر.

يهدف الملتقى إلى استعراض جهود الأحزاب السياسية خلال عام مضى، ووضع رؤية العام المقبل، وذلك في محاور الأجندة التشريعية والعمل المجتمعي والنشاط السياسي.

يشارك في الملقتى كوارد الأحزاب السياسية المشاركة وتتمثل في أعضاء الهيئة البرلمانية وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري.

ويبدأ الملتقى في القاهرة 21 يونيو، ويغطي قطاع القاهرة والدلتا، بينما تقام المرحلة الثانية في محافظة سوهاج وتغطي قطاع الصعيد ، أما المرحلة الثالثة تتضمن قطاع شرق الدلتا وتعقد في محافظة الشرقية، وتجرى المرحلة الرابعة في محافظة الإسكندرية وتغطي قطاع غرب الدلتا.