محافظ المنيا: 456 ألف طن من القمح دخلت الشون والصوامع منذ 15 أبريل

جدة - نرمين السيد - أعلن أسامة القاضى محافظ المنيا، أن إجمالى ما تم توريده من محصول القمح منذ 15 أبريل وحتى اليوم الثلاثاء بلغ 456 ألف طن بالشون والصوامع، مشددا على الالتزام بكافة القواعد المنظمة للتوريد سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح الاستراتيجى تنفيذا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء وهشام آمنة وزير التنمية المحلية.





وأكد المحافظ على استمرار عمليات المتابعة لتوريد محصول القمح وذلك من خلال 42 موقعا تخزينيا بجميع مراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أن نسبة المساحة المنزرعة لهذا العام بلغت 243 ألف فدان. من جهته، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن المتابعة مستمرة لأعمال التوريد من خلال لجان المرور والمتابعة، لتذليل كافة العقبات خلال أعمال التوريد من المزارعين، فى ضوء الالتزام بضوابط التوريد ووفقا للقواعد والاشتراطات اللازمة.

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