الكلية الفنية العسكرية تنظم مسابقتى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى

جدة - نرمين السيد - تنظم الكلية الفنية العسكرية مسابقة الذكاء الاصطناعى الأولى ومسابقة الأمن السيبرانى الأولى ضمن فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة " جائزة الفريق / إبراهيم سليم " فى الفترة من 15 - 20 / 7 / 2023، وذلك فى إطار إهتمام القيادة العامة للقوات المسلحة بتطبيقات مجالى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى وإكتشاف الشباب الموهوبين على مستوى الجامعات المصرية،





وتقام المسابقتان تحت رعاية وزارة التربية التعليم والتعليم الفنى وذلك للإستفادة من نتائج المسابقتين فى تطوير منظومات التعليم الرقمى. وتُعد مسابقة الذكاء الإصطناعى هى الأولى بالكلية الفنية العسكرية بالتعاون مع مركز الإبتكار التطبيقى " AIC " التابع لوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقام مسابقة الأمن السيبرانى بالتعاون مع المركز الوطنى للإستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات " CERT – EG ". ويعتبر تنظيم المسابقتين بالكلية الفنية العسكرية فرصة لكل الموهوبين والمهتمين بمجالى الذكاء الإصطناعى والأمن السيبرانى من طلبة الجامعات على مستوى جمهورية مصر العربية لإختبار وصقل مهاراتهم الفكرية والإبداعية والتنافسية، حيث يصل إجمالى الجوائز المالية المقدمة إلى 600 ألف جنيها مصريا. لمتابعة تفاصيل وتوقيتات المسابقتين يرجى متابعة الصفحة الرسمية للمسابقة على FACEBOOK على الرابط التالى:

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