خلال جولته بمطروح.. وزير الصحة يوجه بصرف مكافأة للعاملين بمستشفى العلمين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير، بدأها صباح اليوم الثلاثاء، بزيادة عدد من المنشآت الطبية بمحافظة مطروح، رافقه خالد شعيب محافظ مطروح، وذلك للاطمئنان على تطبيق خطة التأمين الطبى بالمدن الساحلية، وتقديم الدعم اللازم لإنجاحها.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى، والتى أصبحت تضم 16 عيادة، حيث تم استحداث 6 عيادات جديدة فى تخصصات (جراحة التجميل، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الوجه والفكين، المخ والأعصاب، العلاج الطبيعى، المسالك البولية).

وتابع أن الوزير، تفقد قسم العناية المركزة، وحضانات الأطفال وأشاد بجودة العمل واصفًا طبيعة العمل الصحى بالمستشفى بـ"المثالية"، كما تفقد الوحدات العلاجية والإدارية المستحدثة بمستشفى العلمين النموذجى والتى تشمل (وحدة العلاج الطبيعى، والصيدلة الإكلينيكية، والتغذية العلاجية، وإدارة السياحة العلاجية المسئولة عن استقبال وعلاج الوفود الأجنبية، وإدارة السجلات الطبية).

وأضاف أن الوزير، تابع العمل بالوحدات المستحدثة خلال فصل الصيف الماضى، وتضم وحدات (القسطرة، الرنين المغناطيسى، الأشعة المقطعية)، متابعًا مؤشرات الآداء ومعدل تردد المرضى على تلك الوحدات خلال الفترة من شهر أغسطس الماضى 2022 وحتى مايو 2023، بإجمالى ترددات 5314 مريضًا بوحدة الأشعة المقطعية، و945 مريضًا بوحدة الرنين المغناطيسى، و167 مريضًا بوحدة القسطرة والمزودة بأحدث وأسرع أجهزة القسطرة فى العالم.

وذكر «عبدالغفار» أن الوزير شدد على استمرار تقديم أفضل الخدمات للمرضى، مؤكدًا أن مستشفى العلمين النموذجى يأتى فى مقدمة المستشفيات التى يتردد عليه أعداد كبيرة من سكان وزائرى محافظة مطروح، على مدار الـ24 ساعة، نظرًا لموقعه الجغرافى، بالكيلو 107 طريق «إسكندرية – مطروح» الساحلى.

يُذكر أن المستشفى تعمل بطاقة 79 سرير تشمل 48 سرير داخلى، و22 رعاية مركزة، و9 حضانات، بالإضافة إلى 11 سرير طوارئ، كما تضم جهاز أشعة عادية، وجهاز مقطعية، وقسطرة قلبية، وجهاز رنين معناطيسى، وأيضًا أقسام بنك الدم والمعامل، والأشعة المجهزة بأحدث الأجهزة، و5 غرف عمليات لمختلف التخصصات، لاسيما الدقيقة والنادرة.

وأوضح المتحدث الرسمى، أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عقدا مؤتمرًا صحفيًا، على هامش الجولة التفقدية، بحضور الدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وحرص الوزير، على فتح باب النقاش للصحفيين المرافقين له خلال جولته التفقدية، للرد على استفساراتهم حول الاستعدادات العلاجية والإسعافية والوقائية لوزارة الصحة، خلال الإجازة الصيفية، لضمان توفير كافة الخدمات الصحية للمصطافين، وكذلك مصابى الحوادث والطرق الصحراوية والساحلية.

ولفت المتحدث الرسمى، أن الوزير، أكد أن محافظة مطروح من أهم المدن ذات القبلة السياحية، مشيرا إلى أن كافة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية على أتم جاهزية واستعداد لأى طوارئ، كما أكد على توافر كافة الفرق الطبية بجميع التخصصات بكافة المنشآت الطبية بالمدن الساحلية، وكذلك استعرض جهود الوزارة، لتوافر مخزون استراتيجى من الأدوية وأكياس الدم والمستلزمات الطبية لمدة 3 أشهر، وذلك يأتى ضمن خطة التأمين الطبى.

واختتم أن الوزير، أكد خلال المؤتمر، أن غرف الأزمات والطوارئ تنعقد على مدار الساعة، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية وضمان استدامتها، مؤكدًا حرص الوزارة رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات وتكثيف تواجد الفرق الطبية من أطباء وفنيين وتمريض بكافة التخصصات الطبية.