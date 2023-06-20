المنتخب الأولمبى يتعادل مع الكونغو سلبيا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يونيو 2023 11:26 مساءً - تعادل منتخب مصر الأولمبي مع الكونغو برازافيل سلبيا اليوم الثلاثاء بملعب مولاي رشيدي بمدينة الرباط، في آخر تجربة للفريقين قبل المشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

بدأ المنتخب الأولمبي المباراة بتشكيل ضم كلا من: حمزة علاء فى حراسة المرمي.. ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وأحمد عيد ومحمد أشرف فى خط الظهر، وأحمد كوكا ومحمد شحاتة ومحمود صابر فى خط الوسط، وأحمد قطة ومصطفى ميسى تحت رأس الحربة أسامة فيصل .

هاجم المنتخب الأولمبي فى بداية الشوط الأول، وقاد محمود صابر هجمة سريعة وراوغ الدفاع وسدد فى الحارس تابعها قطة وسدد خارج المرمي.. وشهدت الدقيقة 34 إلغاء هدف للاعب قطة بداعى التسلل .

وأجرى المنتخب الأولمبي مجموعة من التغييرات على مدار فترات الشوط الثاني، بدأت بنزول الحارس على الجابري بدلا من حمزة علاء، وأحمد فوزى بدلًا من محمد شحاتة، وزعزع بدلا من ميسي، وعماد ميهوب بدلا من قطة، ومحمد مغربي بدلا من أحمد عيد.

واستمر اللعب سجالا في منطقة المناورات دون وجود خطورة على مرمى الفريقين، ولعب حاتم وجهاد بدلا من محمد أشرف ومحمود صابر، وشارك محمد سمير وأجويرو وعمر فايد بدلا من محمد طارق وأسامة فيصل وحسام عبد المجيد.