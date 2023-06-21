«الداخلية» تودع أسر الشهداء قبل مغادرتهم لأداء فريضة الحج (صور)

جدة - نرمين السيد - فى إطار منظومة الرعاية المتكاملة التى تقدمها وزارة الداخلية لأسر الشهداء من رجال الشرطة تقديراً لتضحيات أبنائهم الذين جادو بأرواحهم من أجل الوطن.. فقد قام اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات باستقبال أسر الشهداء من رجال الشرطة بمطار القاهرة الدولى وتوديعهم أثناء مغادرتهم البلاد متجهين إلى الأراضى المقدسة لآداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ ، ومتابعة كافة الإجراءات والتسهيلات والتيسيرات المقدمة لهم.





ولدى وصولهم لمطار المدينة المنورة كان فى استقبالهم رئيس بعثة الحج المصرية وتم تقديم كافة أوجه الرعاية وإنهاء كافة الإجراءات تنسيقاً والجهات المختصة السعودية. كما تم إنهاء كافة إجراءات التسكين بفندق إقامة أسر الشهداء، فضلاً عن قيام عدد من الضباط بمرافقتهم لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لهم لآداء المناسك فى كل مراحلها. وقد أعرب أسر الشهداء عن تقديرهم واعتزازهم بما لمسوه من اهتمام بالغ من قبل وزارة الداخلية وأن هذا التكريم بزيارة بيت الله الحرام إنما هو تعبير عن مدى اهتمام الدولة بهم وتقديم الدعم والرعاية لهم، ووجهوا الشكر للقيادة السياسية ووزارة الداخلية على هذا الاهتمام الدائم بهم.

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