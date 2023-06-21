إنشاء 5 مطبات صناعية على طريق الطواحين فى أخميم

جدة - نرمين السيد - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، بشأن الاستغاثة بإنشاء مطبات صناعية على طريق الطواحين التابع لمركز أخميم بـ سوهاج.





واستغاث صاحب التعليق بإنشاء مطبات صناعية، وإنارة الأعمدة على طريق الطواحين بمركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج؛ للحد من الحوادث المرورية؛ بسبب السرعة الزائدة بالطريق المشار إليه. ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة ومدينة أخميم، لمعاينة الطريق وتحديد أماكن عمل 5 مطبات لمنع الحوادث وإزالة أسباب الشكوى.

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