حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان.. جرائم الإرهابية يوم 21 يونيو 2013؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - تحت شعار "حتى لا تكون آفة حارتنا النسيان"، واصلت قناة الوثائقية بث الأحداث التى شهدتها البلاد قبل 10 سنوات، والتى مهدت الطريق لثورة 30 يونيو التى أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكانت الضربة القاضية لعصابة الإرهاب فى كل ربوع الوطن.





وتناول الفيديو الجديد لـ"الوثائقية" أحداث يوم الـ 21 من يونيو عام 2013، ما قاله القيادى الإرهابى عاصم عبد الماجد بأن رؤوسا قد أينعت وحان وقت قطافها. فيما حشدت الجماعة الإرهابية أنصارها إلى ميدان رابعة العدوية لتطلق ما اسمته مليونية دعم الشرعية، تحت شعار مزعوم "لا للعنف". وبدت الجماعة أكثر حشدا لنشر العنف فى البلاد، بينما كان الرفض القاطع لتولى محافظين ينتمون إلى الجماعة الإرهابية حكم البلاد لا يزال قائما.

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