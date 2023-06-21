وزير الطيران المدنى يواصل لقاءاته مع ممثلى الشركات العالمية للنقل الجوى

جدة - نرمين السيد - كما التقى وزير الطيران مع مسئولى كل من شركة "Panasonic Avionics Corporation" الرائدة عالميًا فى مجال أنظمة الترفيه والاتصالات Wi-Fi عبر الأقمار الصناعية على متن الطائرات وتقدم الخدمات الرقمية للترفيه أثناء الطيران، مما يعزز فرصة شركات الطيران على التفاعل مع ركابها ويخلق تجربة تتمتع بإمكانات عالية الدقة.

هذا بالإضافة إلى لقائه مع شركة"Safran Group " باعتبارها مجموعة دولية عالية التقنية تقوم بالتصميمات الداخلية للطائرات وصناعة المحركات وأنظمة الترفيه والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وأكد الفريق محمد عباس حلمى أن هذه اللقاءات تأتى فى ضوء تنمية أوجه التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة الطائرات والمحركات والأنظمة المتطورة فى مجال الوسائل الترفيهية والاتصالات من أجل تطوير صناعة النقل الجوى بصفة عامة، والاهتمام بتحديث سبل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة لجميع الخدمات المقدمة والتى تركز على الابتكار.

وأضاف أننا نتطلع باستمرار إلى تحسين تجربة العملاء على متن طائراتنا من خلال الاستثمار فى التقنيات الجديدة وتحديث الأنظمة التكنولوجية وعقد الشراكات مع الشركات الرائدة فى هذا المجال، الأمر الذى يخلق لعملائنا تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية ومزودة بإمكانيات عالية الجودة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وتلبية توقعات المسافرين المتزايدة باستمرار من خلال المبادرات التى تركز على الابتكار والاستدامة.