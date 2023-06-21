- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - كما التقى وزير الطيران مع مسئولى كل من شركة "Panasonic Avionics Corporation" الرائدة عالميًا فى مجال أنظمة الترفيه والاتصالات Wi-Fi عبر الأقمار الصناعية على متن الطائرات وتقدم الخدمات الرقمية للترفيه أثناء الطيران، مما يعزز فرصة شركات الطيران على التفاعل مع ركابها ويخلق تجربة تتمتع بإمكانات عالية الدقة.
هذا بالإضافة إلى لقائه مع شركة"Safran Group " باعتبارها مجموعة دولية عالية التقنية تقوم بالتصميمات الداخلية للطائرات وصناعة المحركات وأنظمة الترفيه والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.
وأكد الفريق محمد عباس حلمى أن هذه اللقاءات تأتى فى ضوء تنمية أوجه التعاون مع كبرى المؤسسات والشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة الطائرات والمحركات والأنظمة المتطورة فى مجال الوسائل الترفيهية والاتصالات من أجل تطوير صناعة النقل الجوى بصفة عامة، والاهتمام بتحديث سبل الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة لجميع الخدمات المقدمة والتى تركز على الابتكار.
وأضاف أننا نتطلع باستمرار إلى تحسين تجربة العملاء على متن طائراتنا من خلال الاستثمار فى التقنيات الجديدة وتحديث الأنظمة التكنولوجية وعقد الشراكات مع الشركات الرائدة فى هذا المجال، الأمر الذى يخلق لعملائنا تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية ومزودة بإمكانيات عالية الجودة لتلبية متطلبات السوق المتغيرة وتلبية توقعات المسافرين المتزايدة باستمرار من خلال المبادرات التى تركز على الابتكار والاستدامة.
على صعيد آخر، شملت فعاليات اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين شركتى إيركايرو وشركة إيرباص؛ والذى يهدف إلى تبادل قطع الغيار للطائرات A320 فى كل الوجهات التى تسير إليها ايركايرو رحلاتها بما يضمن انتظام التشغيل والتغلب على النقص والتأخير فى توريد قطع الغيار حول العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الطيران المدنى يواصل لقاءاته مع ممثلى الشركات العالمية للنقل الجوى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.