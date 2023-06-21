مذكرة تفاهم بين مجلس الدولة ومعهد الإدارة بـ السعودية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة، أن المجلس وافق على تبنى مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة فى السعودية ومجلس الدولة فى مصر.

وعبر مجلس الوزراء، عن الشكر للدول التى أعلنت دعمها لترشح الرياض استضافة معرض "إكسبو 2030"، الذى يشكل فرصة للمملكة لمشاركة إنجازاتها فى التحول الوطنى غير المسبوق مع غيرها من دول وشعوب العالم، وتوفير منصة تتيح للمجتمع الدولى التعاون الوثيق لاستشراف المستقبل، وتطوير حلول مبتكرة ورائدة تسهم فى معالجة التحديات العالمية الملحة، وترفع مستوى الوعى بها.