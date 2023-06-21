طقس الأربعاء.. كيف ستكون درجات الحرارة اليوم؟

جدة - نرمين السيد - ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد.

ويسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، بينما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 33 21

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 34 22

بنهـا 33 21

دمنهور 32 21

وادى النطرون 34 21

كفر الشيخ 32 20

المنصورة 33 21

الزقازيق 34 22

شبين الكوم 33 21

طنطا 32 21

دمياط 28 21

بورسعيد 27 20

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 22

العريش 29 21

رفح 28 21

رأس سدر 36 22

نخل 32 16

كاترين 30 14

الطور 34 25

طابا 33 23

شرم الشيخ 36 26

الإسكندرية 28 20

العلمين الجديدة 28 20

مطروح 26 20

السلوم 29 19

سيوة 32 21

رأس غارب 36 26

الغردقة 35 26

سفاجا 35 25

مرسى علم 36 26

شلاتين 36 27

حلايب 33 28

أبو رماد 34 27

رأس حدربة 34 28

الفيوم 34 22

بني سويف 34 22

المنيا 35 23

أسيوط 35 23

سوهاج 36 25

قنا 38 26

الأقصر 38 26

أسوان 39 27

الوادي الجديد 37 26

أبوسمبل 37 27