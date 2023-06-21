صحف القاهرة تبرز استقبال السيسى لرؤساء شركات التعدين الإيطالية

جدة - نرمين السيد - ففى صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد تقدير مصر علاقاتها التاريخية الراسخة مع إيطاليا، والحرص على تطويرها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى، مشيرا إلى اهتمام مصر بجذب استثمارات الشركات الإيطالية الكبرى فى قطاع التعدين، والصناعة التحويلية، بهدف زيادة القيمة الصناعية المضافة، وتوطين الصناعة، ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وبناء القدرات المصرية فى هذه الصناعات الأكثر تطورا، على النحو الذى يتيح آفاقا واسعة أمام الاقتصاد الوطنى؛ لتوفير المزيد من فرص العمل المتميزة، وزيادة الإنتاج والصادرات إلى مختلف دول العالم.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى أمس، عددا من رؤساء شركات التعدين الإيطالية، وهى شركات: «بيرتون، ومينيرالى إندستريالى، وBSM».

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة المستشار أحمد فهمى، تصريحه بأن اللقاء تناول استعراض آفاق التعاون مع الشركات الإيطالية، لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية فى مصر، فى ضوء النجاح الكبير لنموذج التعاون الصناعى بين مصر وإيطاليا فى مشروع مجمع مصانع إنتاج الكوارتز بالعين السخنة الذى شهد افتتاحه الرئيس فى مايو الماضى.

وخلال اللقاء، أعرب مسؤولو الشركات الإيطالية عن تطلعهم لتكثيف العمل نحو تعميق مسيرة التعاون مع مصر، منوهين بما تعكسه المتابعة الدقيقة من جانب الرئيس السيسى لجهود دفع الاستثمار الخاص من حرص الدولة على تحقيق طفرة حقيقية فى هذا المجال، مؤكدين التزامهم بتعزيز التعاون المثمر مع مصر فى مجال الأنشطة التعدينية، لاسيما فى ظل ما تحظى به من ثروات كامنة من الخامات المعدنية، وكذا الاستفادة من المناخ الاستثمارى الجاذب فى قطاع التعدين بمصر.

وتحت عنوان "المستشار وليد حمزة رئيسا لـ الوطنية للانتخابات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارا جمهوريا باستكمال تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تقرر تعيين المستشار وليد حسن حمزة، نائب رئيس محكمة النقض، رئيسا للهيئة، كما تقرر تعيين المستشار مراد فكرى هابيل، نائب رئيس مجلس الدولة، عضوا بمجلس إدارة الهيئة.

وتحت عنوان "خطة لاستغلال المقار الحكومية بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية، ممثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحكومة الجزائرية، ممثلة فى وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وذلك للتعاون فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.

وأوضحت الصحيفة أنه وقع مذكرة التفاهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن الحكومة المصرية، والمهندس كريم بيبى تريكى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ممثلا عن الحكومة الجزائرية، وذلك بحضور السفير حميد شبيرة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مصر.

فى السياق نفسه، التقى مدبولى أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فى الجزائر، بحضور الدكتور عمرو طلعت، والسفير حميد شبيرة سفير الجزائر لدى مصر.

وأشاد رئيس الوزراء بمذكرة التفاهم الموقعة أمس مع الجانب الجزائرى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، والتى تشمل تبادل الخبرات فيما يخص إعادة هيكلة القطاع وإصلاحه، والتشاور فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية والتشريعية الخاصة بالقطاع.

ومن جانبه، تقدم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائرى بالشكر لرئيس الوزراء ولوزير الاتصالات على حفاوة الاستقبال منذ قدومه إلى مصر والوفد المرافق له.

من ناحية أخرى، قال رئيس مجلس الوزراء، إنه فى ضوء إخلاء المبانى والمقار الحكومية مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سنبدأ فى تنفيذ خطة الاستغلال الأمثل للمقار التى تم إخلاؤها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماعه أمس؛ بشأن استعراض عدد من المقترحات الخاصة بسبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية، التى تم إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور كل من وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وتحت عنوان "رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3 آلاف جنيه من يوليو"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن المجلس القومى للأجور قرر رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو المقبل.

ونقلت الصحيفة عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قولها، خلال ترؤسها لاجتماع المجلس، إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق المجلس القومى للأجور، بعقد اجتماع فى نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء عليه قرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال.

وأكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس فى تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية.

وأوضح الدكتور حسن شحاتة وزير العمل، أن هذه الزيادة الجديدة فى الحد الأدنى للأجور تأتى فى إطار سياسات الدولة لتوفير حياة كريمة لعمال القطاع الخاص.

وتحت عنوان "ممر إنسانى بين مصر والسودان لتوصيل الغذاء للمتضررين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، فى مصر، افتتح بالتعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ممرا إنسانيا بين أسوان فى صعيد مصر، ووادى حلفا فى السودان، لتلبية الاحتياجات العاجلة للأشخاص المتضررين من الصراع المستمر.

وأوضحت الصحيفة أنه جرت أول حركة عبر الحدود فى 16 يونيو حاملة 50 طنا متريا من المساعدات الغذائية الأساسية من مصر إلى السودان، مشيرة إلى أن هذه المساعدات الإنسانية ستساعد على تخفيف معاناة آلاف الأشخاص الذين أصبحوا ضعفاء للغاية بسبب النزاع.

وتحت عنوان "7 أيام إجازة بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بأن تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 27 يونيو وحتى يوم الاثنين 3 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام مع استمرار أعمال الامتحانات وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكرى ثورة 30 يونيو.

وتحت عنوان "صرف معاشات يوليو الأحد المقبل"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، وبناء على التوجيهات الرئاسية، قرر بدء صرف المعاشات يوم الأحد المقبل من خلال ماكينات الصرف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الإلكترونية.

وأضاف عوض أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين يصل إلى 11 مليون مواطن يقومون بصرف ما يقرب من 29 مليار جنيه شهريا.