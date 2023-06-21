2229 سيارة إسعاف.. تفاصيل خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك، بجميع محافظات الجمهورية، فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الخطة تتضمن الدفع بـ 2229 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين والمتنزهات والحدائق، والأماكن التى تشهد تجمعات للمواطنين، بكافة المحافظات، فضلا عن الدفع بـ 10 لانش إسعاف نهرى.

وأضاف فى بيان اليوم، أنه جرى رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بكافة أنحاء الجمهورية، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بالمستشفيات من الأطباء وأطقم التمريض على مدار الـ 24 ساعة فى أقسام (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحروق).

وأشار إلى التنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وانعقاد غرفة الأزمات والطوارئ بكافة مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات وربطها بالغرفة الرئيسية بديوان عام الوزارة على مدار الساعة، لمتابعة سير العمل بخطة التأمين الطبى لاحتفالات العيد ومتابعة المستجدات والإبلاغ عن أى احتياجات، وتذليل أى عقبات تواجه تنفيذ خطة التأمين الطبى.

وتابع أن الخطة تشمل الدفع بفرق الانتشار السريع وهى فرق تتكون من تخصصات "طوارئ، جراحة، مخ وأعصاب، تخدير، عظام، رعاية مركزة" لتقديم الدعم الطبى لأى مستشفى حال احتياجها لذلك على مستوى مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات، بالإضافة إلى التأكد من توافر فصائل ومشتقات الدم بجميع بنوك الدم التابعة للوزارة مع التواصل والتكامل التام مع المركز القومى لخدمات نقل الدم، وتوافر مخزون استراتيجى من الأدوية، والمستلزمات الطبية، كما تم رفع جاهزية مركز خدمات الخط الساخن 137 لتلقى بلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها.

ونوه بأن خطة التأمين الطبى تشمل تدعيم الحجر الصحى بالقوى البشرية، وتكثيف المرور المركزى وتدريب العاملين على إجراءات الحجر الصحى خلال موسم الحج، والتأكد من تطبيق كافة إجراءات مكافحة العدوى، على منافذ دخول البلاد "البرية، والبحرية، والجوية".

وذكر أن خطة التأمين الطبى لاحتفالات عيد الأضحى المبارك تشمل أيضا تكثيف المرور على المنشآت الغذائية والأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحلات الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، بالتنسيق مع هيئة الخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم فى سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية.

ولفت إلى تشديد الرقابة على العاملين بمحلات بيع اللحوم والطيور المذبوحة والمجمدة وعلى منافذ بيع اللحوم المصنعة والمجمدة ومحلات الجزارة، والتأكد من استيفائهم للاشتراطات الصحية والتزامهم بالممارسات الصحية أثناء تداول اللحوم والتأكد من أنهم يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، والتزامهم بالإجراءات الوقائية، لافتا إلى المرور على سلاسل السوبر ماركت، ومخازن ومصانع اللحوم، فضلا عن ثلاجات حفظ اللحوم والأسماك المجمدة وفحصها والتأكد من صلاحيتها واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف، وضبط غير الصالح منها، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الفنادق والمطاعم التى تقدم الوجبات خلال أيام العيد حرصا على صحة وسلامة المواطنين.