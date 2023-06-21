بالأدلة.. الجامع الأزهر يفضح مزاعم المشككين فى شعيرة الأضحية

جدة - نرمين السيد - وأوضح الدكتور إبراهيم الهدهد، أن المشككين يهدفون إلى تصدير صورة سيئة عن الإسلام إلى بنى جلدتهم، فمثلا يقولون بأن الأضحية صورة من صور العنف فى حين أنهم يأكلون لحوم البقر والدجاج طوال العام، بل ويقتلونه صعقا بالكهرباء، بينما الذبح على الطريقة الإسلامية هو أصح الطرق بشهادة علماء وأطباء الغرب.

ولفت الهدهد، إلى أن من شبهات الغرب أيضا زعمهم أن الطواف بالكعبة نوع من عبادة الأصنام فكيف جاء الإسلام بمحاربة الأصنام وفى شعائره الطواف بالحجارة، وشبهتهم مردودة بما روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - حينما قبَّل الحجر الأسود قائلا: "والله إنى لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أنى رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك"، فتقبيل الحجر الأسود هو اتباع لتعاليم الله - جل وعلا - والمنفذ الأعظم والأمثل لتعاليم الله هو رسول الله ﷺ.

من جانبه، بيّن الدكتور محمود الصاوى، أن الشبهات والشهوات هى أصل الشرور فى هذا العالم، فالشبهات منها ما هو سطحى لا يحتاج إلى رد، وبعضها الآخر يحتاج إلى بعض التجلية والإيضاح؛ نظرا لأنهم يُلبسونها لباس العلم، فالأضاحى لها حِكم عظيمة منها، الاستسلام لأمر الله جل وعلا، والاتباع لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وإقامة نوع من التكافل الاجتماعى فى المجتمع، والتوسعة على الأهل والأصدقاء والجيران.

وأشار الصاوى، إلى أن عدد الأضاحى التى تذبح لا تقارن بما تستهلكه المطاعم فى اليوم، حيث تشير الإحصاءات إلى أن أحد المطاعم الشهيرة يستهلك يوميا ما يزيد على 181 طنا من لحوم الأبقار فى اليوم الواحد، كما أنه لم تخل حضارة من الحضارات الإنسانية على مر التاريخ ولا دين من الأديان من تقديم الأضاحى والقرابين.

وختم الدكتور الصاوى، حديثه ناصحا من لم يتمكن من التضحية بصلة الرحم والتوسعة على الأهل والأحباب بما يستطيع فالميسور لا يسقط بالمعسور.

فى حين استهل الدكتور مجدى عبد الغفار، حديثه بدعوة المسلم إلى التضرع لله جل وعلا بأن ينجيه من الشبهات والشهوات، مؤكدا ضرورة التحلى بالصبر واليقين، فبالصبر واليقين تنال الإمامة فى الدين، فالصبر لدفع الشهوات واليقين لدفع الشبهات.

وعن رؤيا سيدنا إبراهيم عليه السلام قال: إن أحلام ورؤى الأنبياء إنتاج وعطاء أما أحلام الأشقياء فهى استهلاك وعناء، وعن زعم الغرب بأن ذبح الأضحية يعد عنفا وقسوة أجاب قائلا: إن هذا عندكم من أنانية ما تصنعون وعندنا من إيثار ما نصنع.

واستنكر عبد الغفار، ازدواجية المعايير عندهم قائلاً: كيف تشفقون على البقر ولا تشفقون على البشر؟ فكم من بشر بين يدى بشر ذُبح بين أعين البشر وما تحرك له بشر.

وختم حديثه قائلاً: جعلت المناسك لتغيير المسالك فإذا غيرت المناسك المسالك، وُجد فى الأمة أمثال الشافعى ومالك أما إذا لم تغير المناسك المسالك فقدت الأمة العواصم.

من جانبه أضاف مصطفى شيشى، رئيس قسم القرآن الكريم بالجامع الأزهر، أن البعض قد يظن أن ذبح الحيوان يتعارض مع الرفق والرحمة به، فهذا فهم خاطئ فلقد اهتم الإسلام بالحيوان، وأكد ضرورة التعامل معه بالرأفة والرحمة فنرى رسول الله ﷺ ينهى عن قتل العصفور قائلا: "مَا مِنْ إِنْسَانٍ يَقْتُلُ عُصْفُورًا، فَمَا فَوْقَهَا بِغَيْرِ حَقِّهَا إِلَّا سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهَا، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: يَذْبَحُهَا فَيَأْكُلُهَا وَلَا يَقْطَعُ رَأْسَهَا فَيَرْمِى بِهَا".

ويبين أن الإساءة للحيوان وتعذيبه والقسوة معه تدخل الإنسان فى عذاب الله ونار جهنم والعياذ بالله فيقول النبى ﷺ: «دخلت امرأة النار فى هرة حبستها لا هى أطعمتها ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض»، بل إن الإسلام حرم قتل الحيوان جوعاً أو عطشاً وحرّم المكث على ظهره طويلاً وهو واقف وحرّم إرهاقه بالأثقال والأعمال الشاقة.