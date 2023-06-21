السفير اليابانى بالقاهرة يزور المناطق الأثرية والسياحية بالأقصر

جدة - نرمين السيد - وقال حسين حسن عبدالله مسؤول السفارة اليابانية بالأقصر، إن السفير فور وصوله إلى مطار الأقصر الدولى توجه إلى منطقة البر الغربى لزيارة المناطق الأثرية. ومن المنتظر أن يقوم السفير اليابانى والوفد بزيارة للمناطق الأثرية بالبر الشرقى، كما من المقرر أن يقوم بزيارة للمستشفى الدولى، لمتابعة مشروع تحسين الخدمة الطبية.

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