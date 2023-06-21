وزير التعليم العالى يتفقد استوديو التصميم الدولى بـ«هندسة عين شمس»

جدة - نرمين السيد - تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، استوديو التصميم الدولى بكلية هندسة عين شمس WDS، للاطلاع على مشروعات تخرج الطلاب فى برامج العمارة والعمران والتى تقدم رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية.





ويأتى ذلك برفقة د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، ود. عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عمر الحسينى عميد كلية الهندسة، ود. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجى والتدريب والتأهيل لسوق العمل ومشرف عام استوديو التصميم الدولى، واللوا هيثم ذكى مساعد الوزير للمشروعات القومية، ود. محمد سمير حمزة القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. أحمد الصباغ مستشار الوزير للتعليم الفنى والتكنولوجى، ود. شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى بالجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة جامعة عين شمس.

وأشاد د. أيمن عاشور بمشروعات الطلاب خاصة ذات البعد القومى، والتى تستهدف حل المشكلات القائمة، مشيرا إلى أن من أهم المشروعات التطويرية التى عمل عليها استوديو التصميم الدولى، هى: تطوير مدينة الأقصر، وتطوير هضبة الأهرامات ومثلث ماسبيرو، وكذلك مشكلة ارتفاع منسوب المياه بمدينة شارلستون بالولايات المتحدة الأمريكية، وكيفية التغلب عليها من خلال إعادة صياغة التخطيط العمرانى والتنسيق الحضرى بالمدينة.

وخلال التفقد، استمع الوزير لشرح الطلاب حول مشروعات تخرجهم ومنها، مشروع مركز تأهيل طبى يستخدم عناصر الطبيعة لتحسين الحالة الصحية والنفسية للمرضى، ومشروع مدينة طبية متكاملة تشمل الجانب التعليمى والطبى، فضلا عن تصنيع الأطراف الصناعية، ومشروع مدينة إعلامية متكاملة العناصر، وأشار الطلاب إلى أن تلك المشروعات تأتى فى إطار تقديم رؤية متكاملة لتطوير مدينة يانغزو الصينية .

وأشار د. أيمن فريد إلى أن استوديو التصميم الدولى يضم عددا من التخصصات منها: التصميم المعمارى والحضرى والبيئى والتخطيط العمرانى وتنسيق المواقع، مضيفا أن استوديو التصميم الدولى يعتبر الأول من نوعه فى مجال الدراسة الهندسية البينية التى تجمع تخصص العمارة والتخطيط العمرانى وتربطها بالعديد من التخصصات الهندسية الأخرى.

جدير بالذكر، أن استوديو التصميم الدولى WDS هو استوديو تصميم بينى يجمع مختلف التخصصات المعمارية بمشاركة 3 جامعات، وهى (جامعة عين شمس، وجامعة كليمسون الأمريكية، وجامعة هواجونج الصينية)، وقد بدأ منذ عام 2017، ويشارك فى الاستوديو سنويا طلاب برامج العمارة والعمران بالجامعات الثلاث، للعمل فى تطوير رؤى وحلول لمختلف المشكلات العمرانية داخل بلدانهم بشرط أن تكون مشروعات قومية.