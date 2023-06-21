بمناسبة العيد.. زيارة استثنائية لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة الداخلية، منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، زيارة استثنائية، خلال وقفة عيد الأضحى أو أول أيام العيد، وتستكمل بعد انتهاء إجازة العيد لمن لم يستنفذها حتى يوم الخميس الموافق 20 /7/2023.





جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك وحرصا من وزارة الداخلية على تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات. ولا تحتسب الزيارة الاستثنائية المشار إليها ضمن الزيارات المقررة للنزلاء، أسوة بالأعوام السابقة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

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