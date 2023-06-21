الحكومة تنفى إخطار البريد لعملائه بتعليق طلبات الشحن والاستعلام عن بياناتهم

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء ما جرى تداوله من رسائل هاتفية منسوبة للبريد المصرى، تزعم إخطار بعض العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع الهيئة القومية للبريد، التى نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإرسال البريد المصرى أى رسائل هاتفية تزعم إخطار العملاء بتعليق طلبات الشحن الخاصة بهم والاستعلام عن بيانات حساباتهم الشخصية بدعوى تحديثها ودفع تكاليف الشحن، وأن تلك الرسائل مزيفة، ولا أساس لها من الصحة، وغير صادرة عن هيئة البريد.

شددت على أن البريد لا يرسل أى رسائل نصية أو يجرى أى اتصالات بالعملاء للحصول منهم على معلومات أو بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، مناشدة المواطنين عدم الإدلاء بأى معلومات عن حساباتهم، تجنبا لوقوعهم فى محاولات نصب تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية وحساباتهم المالية، وفى حالة ورود أى استفسارات أو شكاوى يرجى الاتصال بالخط الساخن للبريد المصرى 16789.

وناشد المركز، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة والموضوعية ‏فى نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أى حقائق، وتؤدى إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أى شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكترونى ([email protected]).