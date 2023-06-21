جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، فى وقت سابق أن الهيئة لا تدخر جهدا نحو تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها على النحو الأمثل من خلال فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد محاور تنفيذ استراتيجية الهيئة الطموحة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤتمر صحفى لرئيس قناة السويس عن حصاد العام المالى والتطوير (بث مباشر) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.