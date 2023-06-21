أسامة ربيع: تطوير قطاع الجنوب يجنب السفن العابرة تأثير التيارات المائية

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أن المشروع يخدم السفن العابرة للقناة، ويقلل الحوادث بالقطاع الجنوبى.

وتعقد هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى.



وقالت الهيئة إن فعاليات المؤتمر تتضمن عرضا تقديما من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفى واستقبال تساؤلات الصحفيين، ويتم عقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبى.