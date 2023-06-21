عبور ناقلة حاويات بالقطاع الجنوبى لقناة السويس (فيديو)

جدة - نرمين السيد - شهد القطاع الجنوبى لقناة السويس، عبور ناقلة حاويات ضخمة، وذلك قبل عقد هيئة قناة السويس، مؤتمر صحفى، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة؛ لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى.





فى سياق متصل، قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن كل المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، كانت مشروعات ناجحة تماما.

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