أسامة ربيع: 6 قاطرات قوة شد 75 طن طراز ASD لدعم الملاحة بقناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أن هناك 10 قاطرات بقوة شد 90 طنا نستهدف إضافتهم للأسطول خلال الفترة المقبلة.



وتعقد هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على مستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى.