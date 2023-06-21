رئيس قناة السويس: جاهزيتنا العالية تسمح لنا بإنهاء أى مشاكل تتعرض لها السفن

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، إن الجاهزية العالية لأساطيل الهيئة وقاطراتها سمح بالتعامل مع حوادث السفن وإنهائها فى مدة لا تتعدى ساعتين.





وأضاف ربيع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أنه تم بناء 10 لانشات لخدمات المجرى الملاحى بقناة السويس فى مصانع الهيئة خلال الفترة الماضية. وتعقد هيئة قناة السويس، مؤتمرا صحفيا، اليوم الأربعاء، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة لإلقاء الضوء على حصاد العام المالى ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى. وقالت الهيئة إن فعاليات المؤتمر تتضمن عرضا تقديما من الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، يليها بدء فعاليات المؤتمر الصحفى واستقبال تساؤلات الصحفيين، ويتم عقب ذلك تنظيم جولة لتفقد تنفيذ الأعمال بمشروع تطوير القطاع الجنوبى.

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