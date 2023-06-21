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جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أن الحفاظ على التدفق الدائم للتجارة العالمية بقناة السويس هدف تحرص عليه الدولة المصرية.
وتابع: «المجرى الملاحى ما زال التطوير فيه مستمر، وأنشأنا 5 جراجات للطوارئ لربط السفن، لمنع تعطيل الأمن المستدام للملاحة بالمحافظة على الـ11 ساعة التى تعبر فيها السفن القناة».
واستطرد: «قناة السويس كان بها 5 جراجات وأنشأنا 5 آخرين، بالإضافة إلى 500 شمعة رباط وقيسون، وهى للسفن التى تقف أوقاتا قصيرة جدا، وجرى تحسين المدخل الشمالى والجنوبى لقناة السويس، وعمقنا التفرية الغربية للقناة، ومستمرون فى تطوير القناة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: كل المشروعات القومية التى نفذتها الدولة الفترة الماضية ناجحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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