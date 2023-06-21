أسامة ربيع: 12% من تجارة العالم تمر عبر قناة السويس

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جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس هيئة قناة السويس فى مؤتمر صحفى عُقد اليوم عن حصاد العام المالى للقناة ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أنه تم عمل 5 جراجات للسفن فى حالة الطوارئ حتى لا تحدث اى أزمة، متابعا أن التطوير مستمر فى المجرى الملاحى لقناة السويس.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن القطاع الجنوبى يشهد اعمال تطوير كمشروع قومى لقناة السويس، لافتا إلى أن نعمل على زيادة الاعماق ويكون لدينا قناتين فى هذا الجزء الأمر الذى يمثل 17% زيادة فى القناة.
وأشار إلى أن تطوير القطاع الجنوبى سيكون حجر الزاوية لاستكمال ازدواجية المجرى الملاحى لقناة السويس.
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