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وأضاف ربيع، خلال كلمته خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة، أن اكتمال وصول الـ28 قاطرة خلال المدة المحددة سيحقق نقلة كبيرة فى أسطول القاطرات بقناة السويس، ومن خلال ذلك سنكون نجحنا فى عمل أسطول جديد آخر مواز للأسطول الموجود بإمكانيات وقدرات هائلة"، متابعا أن قناة السويس ليست هيئة مصرية فقط بل عالمية كما يشير الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "تم بناء 10 لانشات إرشاد فى شركات الهيئة، والمرشد يجب أن يتنقل فى وسيلة مريحة وآدمية تليق به كمرشد مصرى يقدم خدمة كبيرة"، مضيفا: "عندما نقول اليوم مر 107 سفن، هل نرى الجهد المبذول لمرور 107 سفن فى اليوم؟، هل رأينا الجهد المبذول لمررو 23 ألفا و800 سفينة بالعام الماضى؟".
وأشاد ربيع، بالمجهودات الكبيرة للإرشاد، الذى ينفذ ويدبر الأمور فى الأوقات المناسبة والمحددة لها دون تأخير، مؤكدا أهمية مشروع مكافحة التلوث بالنسبة للهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة مزودة بمعدات مكافحة التلوث، وجرى شراء 3 لانشات مكافحة التلوث من فرنسا، وهى فى الخدمة حاليا، ويتم الاعتماد على أحدث المعدات لجمع المخلفات السائلة والصلبة، موضحا أن هناك 3 لانشات موزعة على السويس وبورسعيد والإسماعيلية واحدة لكل منهم.
وأوضح أننا مشتركون فى هذه اللانشات مع وزارة البيئة فى المشروع القومى لمكافحة البيئة فى أى مكان، مؤكدا: "شغلنا لا يقتصر على الهيئة فقط، بل نقدم خدمات مجتمعية ونشترك فى المشروعات القومية ونمتد خارج الهيئة فى جميع الشمروعات التى يمكن عملها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسامة ربيع: اتفقنا على قاطرتين بقوة شد 190 طنا لاستخدامها فى الإنقاذ البحرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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