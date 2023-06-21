أسامة ربيع: اتفقنا على قاطرتين بقوة شد 190 طنا لاستخدامها فى الإنقاذ البحرى

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الدروس المستفادة من واقعة «إيفرجيفن» هى الحاجة إلى قاطرات إنقاذ ذات قوة شد أكبر، لذلك جرى الاتفاق مع ترسانة الإسكندرية البحرية التابعة للقوات البحرية والقوات المسلحة، لعمل قاطرتين بقوة شد 190 طنا لاستخدامها فى علميات الإنقاذ البحرى الثقيل فى القناة، أو الإيجار ومعاونة السفن خارج القناة.





وأضاف ربيع، خلال كلمته خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة، أن اكتمال وصول الـ28 قاطرة خلال المدة المحددة سيحقق نقلة كبيرة فى أسطول القاطرات بقناة السويس، ومن خلال ذلك سنكون نجحنا فى عمل أسطول جديد آخر مواز للأسطول الموجود بإمكانيات وقدرات هائلة"، متابعا أن قناة السويس ليست هيئة مصرية فقط بل عالمية كما يشير الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: "تم بناء 10 لانشات إرشاد فى شركات الهيئة، والمرشد يجب أن يتنقل فى وسيلة مريحة وآدمية تليق به كمرشد مصرى يقدم خدمة كبيرة"، مضيفا: "عندما نقول اليوم مر 107 سفن، هل نرى الجهد المبذول لمرور 107 سفن فى اليوم؟، هل رأينا الجهد المبذول لمررو 23 ألفا و800 سفينة بالعام الماضى؟".

وأشاد ربيع، بالمجهودات الكبيرة للإرشاد، الذى ينفذ ويدبر الأمور فى الأوقات المناسبة والمحددة لها دون تأخير، مؤكدا أهمية مشروع مكافحة التلوث بالنسبة للهيئة.

وأشار إلى أن الهيئة مزودة بمعدات مكافحة التلوث، وجرى شراء 3 لانشات مكافحة التلوث من فرنسا، وهى فى الخدمة حاليا، ويتم الاعتماد على أحدث المعدات لجمع المخلفات السائلة والصلبة، موضحا أن هناك 3 لانشات موزعة على السويس وبورسعيد والإسماعيلية واحدة لكل منهم.

وأوضح أننا مشتركون فى هذه اللانشات مع وزارة البيئة فى المشروع القومى لمكافحة البيئة فى أى مكان، مؤكدا: "شغلنا لا يقتصر على الهيئة فقط، بل نقدم خدمات مجتمعية ونشترك فى المشروعات القومية ونمتد خارج الهيئة فى جميع الشمروعات التى يمكن عملها".