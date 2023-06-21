افتتاح معرض «اشترى فن مصرى» بالخارجية

جدة - نرمين السيد - افتتح السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية، نيابة عن وزير الخارجية، وباسل رحمى، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، معرض المنتجات المصرية والتراثية "اشترى فن مصرى" فى نسخته الحادية عشر.





جاء ذلك تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتى تنظيم المعرض فى إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بتنظيم معارض للصناعات الحرفية التراثية بصفة دورية.

وتهدف هذه المعارض، التى تستضيفها وزارة الخارجية، إلى تعريف السفراء والدبلوماسيين المنقولين إلى الخارج بمنتجات الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب، بالإضافة الى تيسير الاتصال بهم تسهيلًا لعمليات الشراء سواء كانت فى الداخل أو الخارج وتشجيعاً للتصدير.

كما تساهم هذه المعارض فى تحفيز السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالقاهرة ورؤساء الهيئات الدولية وهيئات الأمم المتحدة على التعرف على، وشراء هذه المنتجات اليدوية.

وتعتبر هذه المعارض منصة تفاعلية بين شباب المنتجين والمجتمع الدبلوماسى المصرى والأجنبى لعرض المنتجات وفتح آفاق تسويقية وتشجيع نفاذها إلى الأسواق الخارجية وكذلك الارتقاء بمهارات الاتصال والتسويق لدى العارضين.

ويعقد المعرض هذا العام تحت شعار "اشترى فن مصرى: المنتجات المصرية تسافر حول العالم" يوميّ 21 – 22 يونيو، حيث يضم هذا مجموعة متنوعة من الصناع من أكثر المحافظات تصديراً للهجرة غير الشرعية وممن حصلوا على تدريبات فى إطار مشروع "المساهمة فى خلق فرص عمل للمرأة فى صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات الإنتاجية" الممول من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولى من أجل التنمية، وكذلك برنامج "تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير فى مجال الحرف اليدوية والتراثية" المنفذ بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

ويقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الدعم للعارضين من خلال باقات من الدعم الفنى والتمويلى من أجل مساندة الشباب فى إقامة مشروعات ناجحة تساهم فى الاقتصاد الوطنى وتحقق فرص عمل مستدامة.

وتضم قائمة المعروضات منتجات متنوعة، مثل المنتجات التراثية من سيناء وسيوة وأخميم، وأخشاب، وسجاد يدوى، وفضة وحلى، وجلود، وتلى، وخيامية، ومنتجات خوص ونخيل، وفخار، ونحاس، وديكور منزلى.

كما يشارك فى المعرض عدد من الجمعيات التى تشجع الحرف التراثية ومبادرات ترعى المشروعات الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة فى مجال الحرف الإبداعية والتراثية وعدد من خريجى حاضنات أعمال "تفانين" و"حاضنة التصميم الإبداعى“ والمختصين باحتضان الشباب فى قطاع الصناعات الإبداعية، بالإضافة إلى المجلس القومى للمرأة، ويوفر المعرض هذا العام خدمات نقل وتسويق متكاملة للمنتجات بغرض إتاحة فرص للشباب للوصول إلى الأسواق الخارجية.