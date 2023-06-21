صرف معاشات يوليو قبل العيد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو المقبل، ليتم صرفها قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك فى إطار الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بملف التأمينات والمعاشات والحرص الدائم على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وتلبية احتياجاتهم.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" صرف معاشات يوليو قبل العيد. وقال عوض، إنه بناء على التوجيهات الرئاسية تقرر بدء صرف المعاشات يوم "الأحد الموافق 25 يونيو الجارى" وذلك من خلال ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنوك والبريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهورية أو الصرف من خلال المحافظ الالكترونية.

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