الجيزة تستعد لاستقبال عيد الأضحى برفع درجة الاستعداد

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وفى هذا الإطار، وجه محافظ الجيزة، مديرى الإدارة العامة لمرور الجيزة باتخاذ ما يلزم من إجراءات بالتنسيق مع مختلف الجهات لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطرق ومحيط المواقع التى تشهد أعمال التطوير وخصوصا المنافذ والبوابات بمداخل المحافظة التى تشهد كثافة مرورية بالتزامن مع ارتفاع حركة سفر المواطنين للاحتفال بالعيد.
وشدد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع جهاز السرفيس والنقل الجماعى بتكثيف الرقابة على المواقف لإلزام سيارات الأجرة بالمواقع المحددة لها ومنع التلاعب بتسعيرة الركوب أو تجزئة خطوط السير ومنع الانتظار الخاطئ للسيارات الخاصة بالشوارع والطرق للحفاظ على انسيابية الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وكلف المحافظ، بتعزيز أعمال النظافة والدفع بورديات إضافية خلال أيام العيد لمنع تراكم المخلفات ومنع حالات إلقاء المخلفات بالشوارع والإعلان عن المواقع المخصصة لإلقاءها بكل قطاع وضبط حالات الفرز العشوائى للقمامة بالشوارع ومعاقبة المخالفين وتكثيف الرقابة لرصد حالات الذبح بالشوارع والنقل والحفظ العشوائى للجلود وفض شوادر بيع الأضاحى الغير مرخصة للحفاظ على المظهر الحضارى ومنع المخلفات الناتجة عنها منوها على إتاحة الذبح المجانى لأضاحى المواطنين بكل مجازر المحافظة على أن يقوم المضحى باصطحاب الجزار الخاص به.
وللحفاظ على المظهر الجمالى للشوارع والطرق عقب أعمال التطوير، شدد محافظ الجيزة، على سريان العقوبات الخاصة بأية حالات لتشويه الجدران والأسوار والكبارى ومنع الإعلانات العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين وفرض الغرامات على أصحاب العلامات التجارية الخاصة بها.
وقدم راشد، الشكر لمباحث ومديرية التموين نظير ما يبذل من جهود لضبط المخالفات التموينية بالأسواق، مشددا على ضرورة تكثيف التواجد بالشارع خلال أيام العيد ورصد أى حالات لاحتكار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك أو رفع لأسعارها وإلزام المحال والمنافذ بعرض الأسعار، والتنسيق مع الجهات الراغبة فى إقامة معارض للسلع واللحوم بالأحياء والمراكز والمدن لزيادة المعروض منها بمختلف القطاعات.
كما شدد على مديرى مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعى بسرعة إعداد قوائم المستحقين والأسر الأولى بالرعاية لتوزيع لحوم صكوك الأضاحى التى يجرى توزيعها قبيل المناسبات بإجمالى كميات بلغت 70 طنا خلال العام الحالى.
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