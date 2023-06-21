أسامة ربيع: حولنا الأزمات العالمية إلى منح لصالح قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأوضح ربيع أن التسعير فى قناة السويس سواء بالزيادة أو النقصان يخضع لمعايير كثيرة، أولها سعر الوقود العالمى وسعر تأجير السفن والبناء فى الترسانات والإيجار للسفن والأمان الموجود بقناة السويس والخدمة التى تقدم بالقناة.

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة، أنه جار عمل حسابات الفترة الحالية، وفى شهر أكتوبر سيتم الإعلان عن الزيادات ووجود زيادات من عدمها، على أن يبدأ التنفيذ فى يناير المقبل.



وأوضح ربيع، أن التموين بالوقود واحدة من خدمات كثيرة فى المجرى الملاحى لقناة السويس، وتتم بالتعاون مع الهيئة الاقتصادية ووزارة البترول ويجرى تنفيذها الوقت الحالى، فضلا عن خدمة جمع المخلفات وإصلاح السفن وتبديل الأطقم، والإسعاف، مع وجود لانشات الإسعاف المجهزة، إضافة إلى خدمات كثيرة أخرى موجودة بقناة السويس، ويتم إضافة كل عام خدمات جديدة.

ولفت إلى أن قناة بنما تمر بظروف مؤقتة ولا نربط حساباتنا بهم: "قناة بنما شقيقة لقناة السويس ونتمنى انتهاء أزمتها سريعا، ولن نبنى مكاسبنا على خسائر الآخرين، ولا نتمنى أيضا استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية"، متابعا أن التخطيط والمتابعة والتطوير، ساعدت الهيئة على تجنب الآثار السلبية والاستفادة من الأزمات العالمية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية، التى كان لها أثر إيجابى على الملاحة فى قناة السويس.