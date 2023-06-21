مدبولى: افتتاح مشروعات حياة كريمة بالأبعادية يعكس اهتمام القيادة السياسية

جدة - نرمين السيد - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث استعرض أهم مجريات زيارة محمد شياع السودانى، رئيس وزراء العراق، إلى مصر مؤخراً على رأس وفد حكومى رفيع المستوى.





وأشار مدبولى فى هذا الصدد، إلى أن اللقاء الذى جمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، برئيس وزراء العراق، تطرق لبحث سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين، حيث أكد الرئيس السيسى حرص مصر على الاستقرار والتنمية فى العراق الشقيق، والعمل على تعزيز وتنويع أطر التعاون؛ سواء على المستوى الثنائى، أو من خلال آلية التعاون الثلاثى مع الأردن.

وأضاف مدبولى، أنه ترأس ونظيره العراقى خلال الزيارة الدورة الثانية للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، والتى أكد خلالها رئيس وزراء العراق اهتمامه بمشاركة الشركات المصرية فى مشروعات إعادة إعمار العراق، بما يتوافق مع الأولويات الراهنة لبلاده، مضيفاً أنه تم أيضاً توقيع 11 وثيقة تعاون بين مصر والعراق، حيث شدد الدكتور مصطفى مدبولى على أهمية متابعة مسارات تفعيل اتفاقيات التعاون مع العراق الشقيق.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء إلى المردود الإيجابى الذى صاحب زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى قرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، لافتتاح المشروعات الخدمية المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، لافتاً إلى أن الزيارة شهدت تفاعلاً شعبياً كبيراً من جانب أهالى القرية، كما عكست اهتمام القيادة السياسية بمتابعة معدلات الإنجاز وجودة التنفيذ فى هذا المشروع القومى الأهم حالياً لكونه يُسهم فى تحسين الخدمات لنحو 60 مليون مواطن.

واستعرض رئيس الوزراء أيضاً أهم ما شهدته زيارة الرئيس إلى محافظتى البحيرة والإسكندرية لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية الكبرى بالمحافظتين، وفى مقدمتها افتتاح محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية الكبير، مشيراً إلى أن هذا المشروع يتسق وخطة مصر للتحول لمركز لوجستى وتجارى عالمى، يحقق زيادة الدخل القومى لاسيما بالعملات الأجنبية، ويسهم فى توفير فرص عمل متميزة للشباب.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولى إلى أبرز نتائج الزيارة التى قام بها إلى مدينتى كييف بأوكرانيا وسان بطرسبرغ بروسيا، لترأس وفد مصر، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ضمن وفد رؤساء المبادرة الأفريقية المشتركة للمساهمة فى تسوية الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مجدداً التأكيد على موقف مصر الداعم لجهود المُساهمة فى تسوية هذه الأزمة، لوضع حد لتداعياتها التى طالت البلدان والشعوب.

وعلى جانب آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الاجتماع الذى عقده بالأمس، وشهد استعراض سُبل الاستغلال الأمثل للمقار الحكومية التى تم إخلاؤها للانتقال والعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، موجهاً فى هذا الصدد بضرورة استمرار الوزارات والجهات الحكومية المنتقلة فى تنفيذ أعمال الصيانة والأمن للمقار الحكومية التى تم إخلاؤها، وذلك لحين تسليمها إلى صندوق مصر السيادى، الذى سيتولى بدوره تنفيذ مخططات الاستغلال الأمثل لهذه المبانى.