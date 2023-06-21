بقيمة 9.4 مليار دولار .. 35% زيادة فى إيرادات قناة السويس خلال «2022-2023» 

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أن نسبة زيادة إيرادات القناة للعام المالى «2022-2023» بلغت 35% عن العام الذى سبقه.
وأضاف ربيع، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى حول حصاد العام المالى للقناة ومستجدات مشروع تطوير القطاع الجنوبى، أن الحفاظ على التدفق الدائم للتجارة العالمية بقناة السويس هدف تحرص عليه الدولة المصرية.
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