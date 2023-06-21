وزيرة البيئة تعلن بدء دراسة تحليل سلوك القروش فى البحر الأحمر 

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم، بدء المرحلة التحضيرية لدراسة سلوكيات أسماك القروش على السواحل المصرية للبحر الأحمر، التى تعد الأولى من نوعها فى البحر الأحمر بأكمله، من مدينة الغردقة.





جاء ذلك بحضور الدكتور على أبوسنة، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة وكافة المتخصصين بالبيئة البحرية بقطاع حماية الطبيعة التابع للوزارة وممثلين عن الجهات البحثية والعلمية بمصر.

وقالت الوزيرة، إن الدراسة تستهدف 3 أنواع من أسماك القرش، المسؤولة عن جميع الحوادث المسجلة بالبحر الأحمر، خلال السنوات الأخيرة طبقا للإحصائيات المحلية والدولية، والدراسة تجرى تحت إشراف خبيرة دولية متخصصة فى هذا المجال التى جرى التعاقد معها من قبل وزارة البيئة المصرية.

وأضافت أن الدراسة تمتد لمدة تصل إلى 18 شهرا على 3 مراحل، تعتبر الأولى مرحلة تمهيدية لجمع البيانات عن الحوادث السابقة وتحليل الوضع الراهن والقيام بتصنيع الحساسات بحيث تلائم الوضع الوطنى، كما سيجرى تدريب العاملين بالمحميات الطبيعية على تركيب تلك الحساسات لرصد سلوك القرش.

وأشارت أن المرحلة الثانية يجرى خلالها تركيب الحساسات وستطلب بضعة أشهر لرصد سلوك الأنواع المختلفة من القروش المستهدفة، وتتضمن الثالثة تحليل البيانات التى يجرى جمعها من قبل الحساسات على فترات زمنية مختلفة، علما بأن إجراءات تثبيت الحساسات سوف تتضمن تحديد نوع السمكة وحجمها وحالتها العامة من حيث سلامة حالتها الصحية.

ونوهت بأن هذا الإجراء جرى اتخاذه ضمن مجموعة من الإجراءات بالتنسيق مع محافظ البحر الأحمر للحد من أثار الصيد الجائر على الإتزان البيئى وتكرار وقوع حوادث الهجوم على البشر.

ولفتت إلى أن الهدف من الدراسة هو التعرف على سلوكيات الأنواع المستهدفة وأسباب تغير تلك السلوكيات على مدار مختلف الفصول، وأن المرحلة التحضيرية للدراسة التى جرى إطلاقها اليوم تمتد لمدة يومين لعدة أهداف من أهمها تقييم لحالة إعداد وتنوع أحجام أسماك القروش فى محيط مدينة الغردقة وكذلك تحديد معامل الخطورة والإجراءات الاحترازية المطلوبة خلال هذه الفترة من العام، بالإضافة إلى تحديد الجنس والفحص الظاهرى للقروش وتدريب فريق عمل قطاع حماية الطبيعة على كيفية تركيب أجهزة الرصد على الأنواع المستهدفة.

وبدأت أعمال الدراسة اليوم بورشة عمل تحضيرية وبحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واستعرضت الخبيرة الدولية الإطار العام للدراسة ومحدداتها وشرح لأدوات الرصد وكيفية استخدامها وتركيبها بالأسلوب الأمثل والآمن للفريق والقروش على حد سواء.

وعقب انتهاء ورشة العمل انتقل الفريق لساحل مدينة الغردقة لاستكمال الجزء العملى من التدريب ولاستكمال باقى أهداف الفترة التحضيرية للدراسة التى ستمتد لمدة يومين.