داون تاون الدلتا.. المنطقة اللوجستية بطنطا (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أجرت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، برفقة هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والمهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة فيرنبرو جلوبال، جولة تفقدية لمشروع المنطقة اللوجستية "داون تاون دلتا" بمحافظة الغربية.





فى الإنفوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" المنطقة اللوجستية بطنطا.

ويقام المشروع على مساحة 82 فدانًا باستثمارات تصل لنحو 25 مليارات جنيه. ومن جانبها، قالت السفيرة سها جندى، إن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريا مهما، بدأ باستثمارات نحو 6 مليار وصلت إلى 25 مليار جميعها تم تحويلها من الخارج، ويخدم المشروع بشكل مباشر أهالى هذه المنطقة؛ لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تقديم خدمات عدة، وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة، وتعد هذه نقطة تلاقى وتعاون لخدمة أهداف المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى و"مراكب النجاة" للحد من الهجرة غير الشرعية وتوعية الشباب بمخاطرها.

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